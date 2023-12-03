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        Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı

        Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:55
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        Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı
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        Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Adana'da Dünya Engelliler Günü kapsamında Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda basketbol, golbol ve oturarak voleybol maçları yapıldı.

        Müsabakalara katılan engelli sporcular, performans sergiledi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, programdaki konuşmasında, sevgi, saygı ve hoşgörünün aşamayacağı engelin olmadığını söyledi.

        Hatay'da da İskenderun Belediyesince bir kafeteryada düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ağırlandı.

        Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

        Programa AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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