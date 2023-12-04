Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden ilerleyen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki Mehmet Çetin (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasındaki yeğeni yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye, Çetin'in cansız bedeni de morga kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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