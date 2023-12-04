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        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:35
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        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden ilerleyen motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosikletteki Mehmet Çetin (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasındaki yeğeni yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye, Çetin'in cansız bedeni de morga kaldırıldı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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