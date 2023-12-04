Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da üvey babasını öldüren sanığın cezasına "haksız tahrik" indirimi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey babasını öldüren çocuğa "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası, "haksız tahrik" indirimiyle 7 yıla indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da üvey babasını öldüren sanığın cezasına "haksız tahrik" indirimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey babasını öldüren çocuğa "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası, "haksız tahrik" indirimiyle 7 yıla indirildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.H. (15) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık anne E.C. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle üvey babası Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğünü, bu sırada yanında olan annesi E.C'nin sağlık ekiplerini arama teklifinin oğlu O.H. tarafından reddedildiğini belirtti.

        Savcı, üvey babasından şiddet gören O.H'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması, annesi E.C'nin ise kasten öldürme eylemine katıldığına dair kesin ve maddi bir delil bulunmadığından hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi" yönünde görüş sundu.

        Sanık O.H. savunmasında tahliye ve beraat talep etti.

        Sanık E.C. de oğlu O.H'yi cinayete azmettirmediğini belirterek beraat istedi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı O.H'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği ve suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle 7 yıla indirdi. Sanık E.C'nin ise "delil yetersizliği" nedeniyle beraatına karar verildi. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

        - Olayın geçmişi

        Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin 16 Mayıs 2022'de öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        İddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" ileri sürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kozan'da 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi
        Kozan'da 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi
        Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi
        Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi
        Adana'daki Magarsus Antik Kenti'nde çalışmalar Athena Tapınağı'na yoğunlaşt...
        Adana'daki Magarsus Antik Kenti'nde çalışmalar Athena Tapınağı'na yoğunlaşt...
        Adana Demirspor´da Kluivert ile yollar ayrıldı
        Adana Demirspor´da Kluivert ile yollar ayrıldı
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis