Kozan'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı

Kozan'daki Millet Bahçesi'nde tehlike oluşturan ağaçlar budandı.

Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde bulunan okaliptusların özellikle fırtınalı havalarda tehlike oluşturması üzerine Kozan Belediyesi budama çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahçedeki 2 okaliptusu budadı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan da çalışmaları inceledi.

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