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        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun tutuklanan arkadaşı hakim karşısında

        Yüreğir'de sulama kanalına ittiği 15 yaşındaki arkadaşının boğulmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:12
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        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun tutuklanan arkadaşı hakim karşısında
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        Yüreğir'de sulama kanalına ittiği 15 yaşındaki arkadaşının boğulmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.Y. ile maktul Haydar Eyub'un annesi H.M. ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.Y. maktul Haydar Eyub ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ve bir süre önce tekstil atölyesinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

        Olay günü iş yerinde öğle arasına çıktığı sırada maktul Haydar Eyub ile sokakta karşılaştığını belirten sanık Ö.Y. şunları söyledi:

        "Beraber öğle yemeği yedikten sonra Levent Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarında oturduk. Bu sırada karşılıklı olarak şakalaştık. Birbirimizi kanala doğru itekledik. O sırada Haydar Eyub birden sulama kanalına düştü. Ben kendisini kurtarmak amacıyla suya atladım. Ancak Haydar Eyub su içinde kayboldu. Sonrasında korkumdan ötürü olay yerinden kaçıp aileme haber verdim. Ben onun yüzme bildiğini düşünerek şakalaştım. Kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

        Maktulün annesi müşteki H.M. oğlunun yüzme bilmediğini ve zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Haydar'ın daha önce sulama kanalına girdiğini hiç görmedim. Benim oğlumun hiç arkadaşı da yoktu. Vefat etmeden bir gün önce bana kendisi 'biri var bana yemek ısmarlayacak' dedi. Ben de kimseyle bir yere gitmemesini söyledim. Oğlum olay öncesinde iki defa kayboldu. Haydar'ı bulduğumuzda 'bir arkadaşım beni yemeğe götürdü' demişti." ifadesini kullandı.

        Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, olayla ilgili bilgi ve görgüsünün olabileceği değerlendirilen tanığın diğer celse zorla getirilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalında Haydar Eyub'un (15) cansız bedeninin 10 Haziran'da boğulmuş halde bulunmasıyla ilgili 13 Haziran'da arkadaşı Ö.Y. (18) tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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