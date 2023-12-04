Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi yardımcı antrenör Serkan Damla yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yukatel Adana Demirspor, bu akşam teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.