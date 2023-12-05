Adana'da asayiş uygulamalarında 278 kişi yakalandı Adana'da bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 278 şüpheli yakalandı.

Adana'da bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 278 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım-2 Aralık'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, ruhsatsız 30 tabanca, 20 tüfek, 5 kurusıkı ile bu silahlara ait 1346 mermi, bir miktar uyuşturucu ve 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 278 şüpheli yakalandı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.