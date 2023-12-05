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        Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:51
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        Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta Naile S'nin (74) tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kocası A.S. (76) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın resmi nikahlı eşi Naile S. ile ailevi nedenlerden ötürü sorunlar yaşadığı ve olay günü de tartıştıkları anlatıldı.

        Sanığın, evde çıkan tartışmada üzerine doğru yürüyen eşi Naile S'yi, kanepe altında bulunan ruhsatsız tabancayı alarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, A.S'nin "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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