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        Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 7 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:24
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        Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 7 kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede faaliyet gösteren 3 SPA merkezi ile masaj salonuna operasyon düzenledi.

        Adreslerde farklı tarihlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 2 av tüfeği, 386 mermi, 32 av tüfeği fişeği, 29 uyuşturucu hap, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje ile 8 kılıç ve balta şeklindeki kesici alet bulundu.

        Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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