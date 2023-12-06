Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 7 kişi yakalandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede faaliyet gösteren 3 SPA merkezi ile masaj salonuna operasyon düzenledi.
Adreslerde farklı tarihlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 2 av tüfeği, 386 mermi, 32 av tüfeği fişeği, 29 uyuşturucu hap, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje ile 8 kılıç ve balta şeklindeki kesici alet bulundu.
Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
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