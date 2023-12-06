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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:33
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evinde, gece vakti otomobiliyle yanına gelen kişiye kitap arasına gizlediği sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık A.B. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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