Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kazı çalışmaları süren Misis Antik Kenti için protokol imzalandı

        Adana'da, Yüreğir Belediyesinin, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Misis Antik Kenti'nde devam eden kazı ve çevre düzenleme çalışmalarına destek vermesini öngören protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kazı çalışmaları süren Misis Antik Kenti için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, Yüreğir Belediyesinin, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Misis Antik Kenti'nde devam eden kazı ve çevre düzenleme çalışmalarına destek vermesini öngören protokol imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Adana Müze Müdürü Mehmet Çavuş arasında imzalanan protokolle antik kentteki kazı çalışmalarının tüm aşamalarında teknik, lojistik ve kurumsal işbirliği sağlanacak.

        Kocaispir, imza töreninde yaptığı konuşmada, tarih ve kültür zenginliklerini gün yüzüne çıkaracak arkeolojik kazı ve çevre düzenleme çalışmalarına destek olmak üzere imzaladıkları protokolün hayırlı olmasını diledi.

        Misis'e layık olduğu değeri kazandırmak için özel bir çalışma yaptıklarını kaydeden Kocaispir, "Misis Antik Kenti bizim için çok önemli. Misis'te arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi bilimsel danışmanlığında devam ediyor. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Adana Müze Müdürü Mehmet Çavuş da destekleri için Kocaispir'e teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Yanında çalışan liseli kıza istismarda bulunduğu öne sürülen fırıncıya 8 yı...
        Yanında çalışan liseli kıza istismarda bulunduğu öne sürülen fırıncıya 8 yı...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Adana'da "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu" yapıldı
        Adana'da "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu" yapıldı
        Yüreğir Belediyesi personeli kan bağışında bulundu
        Yüreğir Belediyesi personeli kan bağışında bulundu
        Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava
        Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava