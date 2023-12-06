Adana'da kazı çalışmaları süren Misis Antik Kenti için protokol imzalandı Adana'da, Yüreğir Belediyesinin, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Misis Antik Kenti'nde devam eden kazı ve çevre düzenleme çalışmalarına destek vermesini öngören protokol imzalandı.

Adana'da, Yüreğir Belediyesinin, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Misis Antik Kenti'nde devam eden kazı ve çevre düzenleme çalışmalarına destek vermesini öngören protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Adana Müze Müdürü Mehmet Çavuş arasında imzalanan protokolle antik kentteki kazı çalışmalarının tüm aşamalarında teknik, lojistik ve kurumsal işbirliği sağlanacak.

Kocaispir, imza töreninde yaptığı konuşmada, tarih ve kültür zenginliklerini gün yüzüne çıkaracak arkeolojik kazı ve çevre düzenleme çalışmalarına destek olmak üzere imzaladıkları protokolün hayırlı olmasını diledi.

Misis'e layık olduğu değeri kazandırmak için özel bir çalışma yaptıklarını kaydeden Kocaispir, "Misis Antik Kenti bizim için çok önemli. Misis'te arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi bilimsel danışmanlığında devam ediyor. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Adana Müze Müdürü Mehmet Çavuş da destekleri için Kocaispir'e teşekkür etti.​​​​​​​