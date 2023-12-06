Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Adana'da açtıkları internet sitelerinde "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da açtıkları internet sitelerinde "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "oltalama" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemi için hazırladıkları internet siteleri aracılığıyla 374 kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, kimliği belirlenen 10 şüphelinin 6'sı yakalandı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 otomobil, 5 arsa ve 3 konutla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.
Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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