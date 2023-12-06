Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K. ve T.C.G. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtları ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduklarını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.K, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan E.K, "ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar E.K. ve T.C.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.