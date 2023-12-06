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        Adana'da cinsel istismar sanığına 8 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yanında çalışan lise öğrencisi bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:34
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        Adana'da cinsel istismar sanığına 8 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yanında çalışan lise öğrencisi bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, lise öğrencisi E.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 28 Ekim'de tutuklanan işletme sahibi R.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın farklı tarihlerde müşteki E.A'ya karşı sarkıntılık yaptığı ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı anlatıldı.

        İşletme sahibi R.A'nın hareketlerinden rahatsız olan E.A'nın bu durumu polis merkezine başvurarak ihbar ettiği de anlatılan iddianamede, sanık R.A'nın "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı teşhir" suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuklu sanık iddianamedeki ifadesinde ise suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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