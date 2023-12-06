Kozan'da dere yatağı temizlendi

Kozan ilçesinde, belediye ekiplerince Kozan Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle dere yatağına atılan araç lastiklerini topladı.

Dere yatağındaki çöpleri de toplayan ekipler, Atatürk Parkı'nda da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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