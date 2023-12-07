Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da metruk evde bulunan erkek cesediyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Adana'da metruk evde erkek cesedi bulunasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da metruk evde bulunan erkek cesediyle ilgili 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da metruk evde erkek cesedi bulunasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül'de başı ve göğsünden tabancayla vurulmuş bulunan erkek cesedinin, ev sahibi Aşkın Kaya'ya (24) ait olduğunu tespit etti.

        Ekipler, cinayeti aydınlatmak için bölgedeki 300 güvenlik kamerasından yaklaşık 1000 saat görüntüde inceleme yaptı.

        Soruşturma kapsamında ekipler, 8 Haziran 2022'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ağabeyi Muhammet S'nin öldürülmesiyle intikam almak için cinayeti işlediği öne sürülen Y.S. ile 8 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S. tutuklandı. B.S. ile M.Ş.U. adli kontrol şartı olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

        Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül'de rahatsız edici koku gelen metruk evi kontrol eden vatandaşlar, koltukta oturur vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu.

        Polis, yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı

        Benzer Haberler

        FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusu hakim karşısında
        FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusu hakim karşısında
        Metruk binada cesedi bulunan Aşkın, kardeşinin yerine öldürülmüş
        Metruk binada cesedi bulunan Aşkın, kardeşinin yerine öldürülmüş
        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı'dan ziyaret
        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı'dan ziyaret
        GÜNCELLEME - Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...
        GÜNCELLEME - Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...