Kozan'da canlı hayvan pazarı kurulacak
Adana'nın Kozan ilçesinde canlı hayvan pazarı yapımına başlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde canlı hayvan pazarı yapımına başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında kurulacak pazar, 13 bin 272 metrekare alanda hizmet verecek.
Yapımının ardından belediyeye devredilecek pazar, 350 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş kapasitesine sahip olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, projenin 1 yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını belirtti.
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