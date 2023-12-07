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        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla görüştü

        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:01
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        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla görüştü
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        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kocaispir, keresteciler ve mobilyacılar sitelerine ziyarette bulundu.

        Kocaispir, sohbet ettiği esnafın taleplerini dinledi.

        Dede Korkut, Güzelevler, Serinevler, Cumhuriyet, Kışla ve Akdeniz mahallelerini de gezen Kocaispir, görüştüğü vatandaşların sorunlarını not aldı, ilçede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

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