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        Adana'da cinayet ve yaralama davasının 4 sanığına hapis cezası

        Adana'da, düğünde bir kişinin öldürülmesi, kardeşinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında damadın da bulunduğu tutuklu 4 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 22 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:57
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        Adana'da cinayet ve yaralama davasının 4 sanığına hapis cezası
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        Adana'da, düğünde bir kişinin öldürülmesi, kardeşinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında damadın da bulunduğu tutuklu 4 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 22 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ve S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde 23 Ekim 2021'de düğününde Cuma B. ve kardeşi Celal B'nin havaya ateş etmesi sonucu kavga çıktığını, damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ile S.Y'nin fikir ve eylem birliği içinde bir çok kez ateş ederek Cuma B'yi öldürdüğü, kardeşi Celal B'yi ise yaraladığını belirtti.

        Savcı, ilk haksız hareketin maktul ve müştekiden geldiğini kaydederek bu anlatımlar ışığında sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık İ.K, olay nedeniyle mağdur olduğunu ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmediğini belirten İ.K, "Benim mutluluğumu elimden aldılar, evimi yaktılar. Ağabeyim, Cuma B'yi ateş etmemesi konusunda zaten uyarmıştı. Ben evde nişanlımla yemek yerken aşağıdan 'vuruldu' diye ses geldi. Ben kimseyi öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Sanık S.K. de olay sırasında bölgede olmadığını ve tabancayla ateş etmediğini öne sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

        Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ve S.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde 23 Ekim 2021'de İ.K. ile Y.O'nun düğününde çıkan silahlı kavgada Cuma B. ölmüş, kardeşi Celal B. yaralanmıştı. Tutuklanan damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ve S.Y. hakkında müebbet ve 15'er yıla hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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