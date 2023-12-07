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        Adana'da asker uğurlama konvoyundaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:43 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:43
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        Adana'da asker uğurlama konvoyundaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil, 33 NIV 47 plakalı otobüsle çarpıştı.

        Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Her iki araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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