Adana'da asker uğurlama konvoyundaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil, 33 NIV 47 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Her iki araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.
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