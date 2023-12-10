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        Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobilde ölen kişinin kimliği belirlendi

        Adana'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin Mehmet Kaan Bulut olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:52 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:52
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        Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobilde ölen kişinin kimliği belirlendi
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        Adana'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin Mehmet Kaan Bulut olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerinin, merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zembilci Bulvarı'nda, 20 AGR 112 plakalı otomobilin, park halindeki 01 CTV 81 plakalı tıra çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

        Ekipler, kaza yerinde kimliği tespit edilemeyen ve yaralı olarak kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden kişinin, Mehmet Kaan Bulut olduğunu belirledi.

        Yakınlarına haber verilmesinin ardından hastanedeki işlemleri tamamlanan Bulut'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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