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        Kozan'da 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:30
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        Kozan'da 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik uygulamalarını sürdürdü.

        Farklı tarihlerdeki denetimlerde, firari 5 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Çalışmada, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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