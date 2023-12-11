Kozan'da 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik uygulamalarını sürdürdü.

Farklı tarihlerdeki denetimlerde, firari 5 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Çalışmada, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü de cezaevine gönderildi.

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