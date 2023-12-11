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        Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı

        Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:33
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        Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetimindeki toplantıda, önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

        Gündem dışı konuşmaların yapıldığı oturumda bazı teklifler görüşüldü.

        Toplantı, yarın 14.00'e ertelendi.

        Galeri
        Galeri

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