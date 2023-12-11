Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetimindeki toplantıda, önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı oturumda bazı teklifler görüşüldü.

Toplantı, yarın 14.00'e ertelendi.

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