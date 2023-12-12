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        Adana'da eve silahlı saldırı düzenleyen şüpheli operasyonla yakalandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:36
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        Adana'da eve silahlı saldırı düzenleyen şüpheli operasyonla yakalandı
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.A'nın Onur Mahallesi'ndeki evine iki tabancayla ateş açıp kaçan şüpheli A.T'nin (17) yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, zanlının ikametine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

        Zanlının evinde, bir hafif makineli tüfek, 2 tabanca, 159 mermi, bir miktar uyuşturucu, 3 kar maskesi ve 105 bin lira ele geçirildi.

        Kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Öte yandan ilçe genelinde, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3-9 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimlerde de ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tüfeklere ait 883 kartuş, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu belirlenen 10 motosiklet ele geçirildi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheli yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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