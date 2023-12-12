Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da parkta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 kişiye dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli ile olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen zanlı hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da parkta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 kişiye dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli ile olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen zanlı hakkında dava açıldı.

        Tellidere Mahallesi'nde 25 Temmuz 2020'de T.K'nin (42) parkta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan İ.H.D. ile olayda kullanılan tabancayı evinde sakladığı iddia edilen tutuksuz şüpheli G.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda T.K. ile tartışan İ.H.D'nin yanında bulundurduğu tabancayla 5 el ateş ederek T.K'yi öldürüp olay yerinden otomobille kaçtığı ve sonrasında arkadaşı G.A'nın evine giderek silahı saklaması için teslim ettiği belirtildi.

        İddianamede İHD'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, G.A'nın ise olaydan sonra suçta kullanılan ruhsatsız tabancayı sakladığı dikkate alınarak "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 kişinin yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

        Tellidere Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 25 Temmuz 2020'de tabancayla vurulan T.K, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, G.A. ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması 30 Ocak-4 Şubat't...
        Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması 30 Ocak-4 Şubat't...
        B Bloku yıkılan Zeray Apartmanı'nda oturanlardan evlerine acı dönüş
        B Bloku yıkılan Zeray Apartmanı'nda oturanlardan evlerine acı dönüş
        Husumetlisinin evini kurşunladı, polisin baskınında silahları saklamaya çal...
        Husumetlisinin evini kurşunladı, polisin baskınında silahları saklamaya çal...
        Adana'da eve silahlı saldırı düzenleyen şüpheli operasyonla yakalandı
        Adana'da eve silahlı saldırı düzenleyen şüpheli operasyonla yakalandı
        Murat Sancak´tan Yusuf Sarı açıklaması: Ederini bulan her futbolcu gitmek i...
        Murat Sancak´tan Yusuf Sarı açıklaması: Ederini bulan her futbolcu gitmek i...
        Adana'da cinayet sanığı iki kardeşin cezasına "haksız tahrik" indirimi uygu...
        Adana'da cinayet sanığı iki kardeşin cezasına "haksız tahrik" indirimi uygu...