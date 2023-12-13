Kozan'da Türk sanat müziği konseri verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk sanat müziği korosu konser verdi.

Şef Muzaffer Atıcı yönetimindeki koro, Belediye Salonu'nda verdiği konserde Türk sanat müziği eserlerini seslendirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile ilçe protokolü katıldı.

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