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        Kozan'da Türk sanat müziği konseri verildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde Türk sanat müziği korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:55
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        Kozan'da Türk sanat müziği konseri verildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde Türk sanat müziği korosu konser verdi.

        Şef Muzaffer Atıcı yönetimindeki koro, Belediye Salonu'nda verdiği konserde Türk sanat müziği eserlerini seslendirildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile ilçe protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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