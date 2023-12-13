ÇÜ Rektörü Tuncel'e, 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı'ndan ziyaret Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Uluslararası STEAM Azerbaycan Festivali'nde şampiyonluğa ulaşan ve en mükemmel takım ödülünü alan 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımını makamında kabul etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Uluslararası STEAM Azerbaycan Festivali'nde şampiyonluğa ulaşan ve en mükemmel takım ödülünü alan 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımını makamında kabul etti.

Tuncel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 15 farklı kategoride 11 ülkenin katıldığı yarışmada başarı elde eden takımı tebrik etti.

Yarışmayı yüksek skorlarla tamamlayan takımın başarısından gurur duyduğunu belirten Tuncel, bilim ve teknoloji çalışmalarının her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.