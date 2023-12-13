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        ÇÜ Rektörü Tuncel'e, 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı'ndan ziyaret

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Uluslararası STEAM Azerbaycan Festivali'nde şampiyonluğa ulaşan ve en mükemmel takım ödülünü alan 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımını makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:45
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        ÇÜ Rektörü Tuncel'e, 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı'ndan ziyaret
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Uluslararası STEAM Azerbaycan Festivali'nde şampiyonluğa ulaşan ve en mükemmel takım ödülünü alan 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımını makamında kabul etti.

        Tuncel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 15 farklı kategoride 11 ülkenin katıldığı yarışmada başarı elde eden takımı tebrik etti.

        Yarışmayı yüksek skorlarla tamamlayan takımın başarısından gurur duyduğunu belirten Tuncel, bilim ve teknoloji çalışmalarının her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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