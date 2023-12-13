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        Yüreğir Belediyesi kreşlerinde yerli malı etkinliği düzenlendi

        Yüreğir Belediyesine bağlı kreşlerde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:56
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        Yüreğir Belediyesi kreşlerinde yerli malı etkinliği düzenlendi
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        Yüreğir Belediyesine bağlı kreşlerde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Hanım Sabuncu Kreşi öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı.

        Sınıflarını süsleyerek hazırlayan çocuklar, yerli malı ürünlerden oluşan yiyecekleri paylaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, küçük yaşlarda yerli malı kullanım alışkanlığı kazandırılmasını önemsediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

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