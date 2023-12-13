Yüreğir Belediyesi kreşlerinde yerli malı etkinliği düzenlendi
Yüreğir Belediyesine bağlı kreşlerde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Yüreğir Belediyesine bağlı kreşlerde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Hanım Sabuncu Kreşi öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı.
Sınıflarını süsleyerek hazırlayan çocuklar, yerli malı ürünlerden oluşan yiyecekleri paylaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, küçük yaşlarda yerli malı kullanım alışkanlığı kazandırılmasını önemsediklerini belirtti.
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