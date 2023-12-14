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        Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:28
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        Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

        Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Ersoy Salih'i (19) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin Kozan Devlet Hastanesine kaldırdığı Salih, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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