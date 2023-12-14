Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.
Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Ersoy Salih'i (19) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin Kozan Devlet Hastanesine kaldırdığı Salih, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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