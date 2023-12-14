Adana'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Enes A. (22) idaresindeki 35 BLK 207 plakalı otomobil, Abidinpaşa Caddesi'nde, Mustafa K. (51) yönetimindeki 01 KM 359 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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