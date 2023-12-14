Adana'da parkta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa hapis cezası Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 20 yıl, olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen sanığa ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 20 yıl, olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen sanığa ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İ.H.D. ile tutuksuz sanık G.A. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Tellidere Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda T.K. ile tartışan İ.H.D'nin yanında bulundurduğu tabancayla 5 el ateş ederek T.K'yi öldürüp olay yerinden otomobille kaçtığını ve sonrasında arkadaşı G.A'nın evine giderek silahı saklaması için teslim ettiğini belirtti.

Savcı, sanık ile maktul arasında önceye dayalı anlaşmazlığın meydana getirdiği ortamda eylemin gerçekleştiğini bildirerek, İ.H.D'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından, G.A'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık İ.H.D. olayın öncesinde maktulden faiz karşılığı borç para aldığını belirterek, "Borç para verme meselesinden kaynaklı olarak T.K. telefonda bana 'seni öldürürüm, sakat bırakırım' gibi sözler söyledi. Kendisiyle parkta buluşmaya giderken tedbiren silahı yanıma almıştım. Yaşadığımız tartışma sonrası maktul bana doğru silah doğrultunca kendimi koruma amacıyla ateş etmek durumunda kaldım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık G.A. da suçlamaları kabul etmeyerek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği İ.H.D'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Sanık İ.H.D'yi "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapse çaptıran heyet, sanık G.A'ya "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

- Olay

Tellidere Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 25 Temmuz 2020'de tabancayla vurulan T.K, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan İ.H.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, G.A. ise serbest bırakılmıştı.