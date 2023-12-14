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        GÜNCELLEME - Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:19
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        GÜNCELLEME - Adana'da kavgada bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavga sırasında H.B. (17), Ersoy Salih'i (19) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Salih, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, H.B. (17) ile olay sırasında yanında olan arkadaşları M.K. (18), E.Ü. (18), Ö.T.T. (16) ve R.D. (17) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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