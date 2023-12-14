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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:24
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde çalıştıklarını belirtti.

        Kanlı, yaptığı açıklamada, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerini kazanma hedefinde olduklarını ifade eden Kanlı, şunları kaydetti:

        "İhanet ve husumet cephesine karşı köprülerde, meydanlarda kurulmuş Cumhur İttifakı ruhunu zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bulanık suda balık avlamak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Hiç kimse merak etmesin, Adana Cumhur İttifakı'nındır, bizimdir, hepimizindir. 31 Mart'ta kazanan Adana'mız, değerli vatandaşlarımız olacaktır."

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