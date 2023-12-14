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        Adana'da minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförünün yargılanmasına devam edildi

        Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:07
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        Adana'da minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförünün yargılanmasına devam edildi
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        Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T, öldürülen minibüs sürücüsü Can Yüce'nin babası Cuma Yüce ve tarafların avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olayda öldürme kastının olmadığını belirterek, "Böyle bir olayın yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        Baba Cuma Yüce ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan tır şoförü de tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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