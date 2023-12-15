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        Adana'da bir kişinin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi darbedilip bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:36
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        Adana'da bir kişinin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi darbedilip bıçakla yaralandı.

        Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Arif Tanrıkulu (52) motosikletiyle evine gittiği sırada yolda tartışan 5 kişiyle karşılaştı.

        Tanrıkulu, önüne çıkıp geçişini engellediği gerekçesiyle bu kişilerden birine uyarıda bulundu.

        Bunun üzerine Tanrıkulu, uyardığı kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı.

        Darbedilen ve vücudunun 5 ayrı yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Tanrıkulu, yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ağır yaralanan Tanrıkulu’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Tanrıkulu'nun darbedilip bıçaklandığı anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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