Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesi Adana'da defnedildi

        Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesi Adana'da defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

        Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Yetişen'in naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

        Törene, şehidin babası Kemal, annesi Makbule, kız kardeşi Bedriye Yetişen ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Karakol Komutanlığında görev yapan 29 yaşındaki Yetişen, dün yaşanan silah kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynleri hakim karşısında
        Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynleri hakim karşısında
        Adana'da bir kişinin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasında
        Adana'da bir kişinin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasında
        Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı'nın temeli atıldı
        Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı'nın temeli atıldı
        Pozantı'da iki okul Erasmus+ projesinde yer aldı
        Pozantı'da iki okul Erasmus+ projesinde yer aldı
        Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
        Adana'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı