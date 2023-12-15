Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesi Adana'da defnedildi

Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Yetişen'in naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin babası Kemal, annesi Makbule, kız kardeşi Bedriye Yetişen ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Karakol Komutanlığında görev yapan 29 yaşındaki Yetişen, dün yaşanan silah kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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