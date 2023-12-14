Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih'in (19) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.B. (17), M.K. (18), E.Ü. (18), Ö.T.T. (16) ve R.D'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kozan'da dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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