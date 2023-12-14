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        Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:19
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        Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih'in (19) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.B. (17), M.K. (18), E.Ü. (18), Ö.T.T. (16) ve R.D'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kozan'da dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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