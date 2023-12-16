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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:10
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal ve Yeşilyuva mahallelerindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, 300,2 gram sentetik uyuşturucu, 430 gram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden B.C.E. ve E.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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