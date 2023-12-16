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        Adana'da park halindeyken yanan 6 araçta hasar oluştu

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında 6 otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:17
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        Adana'da park halindeyken yanan 6 araçta hasar oluştu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında 6 otomobilde hasar meydana geldi.

        M.A'nın tamir için Varsaklar Mahallesi'ndeki kaporta atölyesinde bekleyen otomobili, gece saatlerinde alev aldı.

        Yangın, iş yerindeki 5 araca daha sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 6 otomobilde hasar oluştu.

        Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli E.U'yu gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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