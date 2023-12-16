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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:43
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:AdanaASKİ Atatürk

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

        Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)

        Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)

        Setler: 19-25, 19-25, 17-25

        Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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