Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:AdanaASKİ Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)

Setler: 19-25, 19-25, 17-25

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

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