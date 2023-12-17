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        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:33
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        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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