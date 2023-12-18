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        Adana'da araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde araç hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:40
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        Adana'da araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde araç hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde A.K'ye (63) ait minibüs sokakta park halindeyken çalındı.

        A.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanın güvenlik kamerasından 3 zanlının kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler Kemal D. (42), İsmail D. (30) ve Mahmut A. (26) yakalanırken, çalınan araç sahibine teslim edildi.

        Mahmut A'nın otomobiliyle olay yerine bıraktığı öne sürülen şüphelilerden İsmail D'nin gözcülük yaptığı, Kemal D'nin de aracı çaldığı iddia edildi.

        Şüphelilerden Kemal D. ve İsmail D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Mahmut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kemal D'nin, İsmail D. ile sokakta birlikte yürüdükten sonra park halindeki aracı çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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