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        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bisikletiyle sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:09
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        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bisikletiyle sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ö. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde gece saatlerinde bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit, yakalama tutanağı ve sanığın ikametinde yapılan aramada hassas terazinin de ele geçirilmesi dikkate alınarak B.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Sanık B.Ö, savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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