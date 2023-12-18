Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sanık ve yeğeninin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan ise 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sanık ve yeğeninin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan ise 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nurullah A. ve yeğeni N.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Nurullah A, olay günü Akıncılar Mahallesi'ndeki kıraathaneye gittiğini ve burada aralarında maktul Umut Kaya'nın da yer aldığı bir grubun yanına geldiğini söyledi.

        Kendisini zorla pikaba bindirdiklerini öne süren Nurullah A, şöyle devam etti:

        "Umut Kaya'nın elinde silah vardı. Beni pikap içinde darbetti. Ben de araç durduğu sırada kaçıp evime gittim. Daha sonra yeğenim N.A. evime geldi. N.A. bana 'araba bende birlikte bizim eve gidelim' dedi. N.A. ile yola çıktık. Sinanpaşa Mahallesi'nden geçerken yine Umut Kaya'nın içinde bulunduğu grupla karşı karşıya geldik. Aracı durdurduğum sırada Umut Kaya benim üzerime doğru yürüdü. Sabah yaşadığım olayın şokuyla araba ile birden hızlanmak istedim. Yan koltukta oturan N.A. birden silah çıkardı. Pencereden havaya doğru ateş etti. Ben Umut Kaya'nın vurulduğunu görmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Sanık N.A. ise olay günü amcası Nurullah A'nın telefon etmesi üzerine yanına gittiğini belirterek, "Ben arabanın penceresinden havaya doğru 3 el ateş ettim. Umut Kaya'nın nasıl öldüğünü bilmiyorum. Nasıl vurulduğunu görmedim. Ancak olay yerinden amcamla geçerken maktul bize küfrediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bu celseye katılmayan tanıkların zorla getirilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki Umut Kaya'nın yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A. (17), 29 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüpheli Nurullah A'nın yeğeni sanık N.A. (17) hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame ise değerlendirilmek üzere Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

        Sanık N.A. (17) hakkında hazırlanan iddianame, dosyalar arasındaki mevcut illiyet bağı gerekçesiyle amcası Nurullah A'nın yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet

        Benzer Haberler

        Enerjisa Enerji´den `Daha İyi Bir Gelecek´ platformuyla deprem bölgesine de...
        Enerjisa Enerji´den `Daha İyi Bir Gelecek´ platformuyla deprem bölgesine de...
        Çaldıkları minibüse sahte plaka takıp gezmişler
        Çaldıkları minibüse sahte plaka takıp gezmişler
        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezas...
        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezas...
        Adana'da araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu