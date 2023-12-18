Kozan'da 5 firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

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