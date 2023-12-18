Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:20 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da 5 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet

        Benzer Haberler

        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanık hakim karşısında
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanık hakim karşısında
        Enerjisa Enerji´den `Daha İyi Bir Gelecek´ platformuyla deprem bölgesine de...
        Enerjisa Enerji´den `Daha İyi Bir Gelecek´ platformuyla deprem bölgesine de...
        Çaldıkları minibüse sahte plaka takıp gezmişler
        Çaldıkları minibüse sahte plaka takıp gezmişler
        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezas...
        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezas...
        Adana'da araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi