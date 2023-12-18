CHP'den Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen operasyona tepki gösterdi.

Bulut, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve partililerin katılımıyla Adana Büyükşehir Belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk olamayacağını çünkü orada Zeydan Karalar'ın bulunduğunu belirten Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meseleden haberi olur olmaz kendisini arayıp, Adana'ya gitmesini istediğini söyledi.

Bulut, operasyona tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Genel Başkan Özel'in kendisini arayıp Adana'nın yanında olduğunu bildirdiğini dile getirerek, Özel'e teşekkür etti.

Karalar, "Büyükşehir Belediyesinde, bizim belediyelerimizde, kanuna aykırı asla bir şey olmaz, kamuya zarar olmaz. İşimizi, kanunun bize verdiği yetkiler doğrultusunda yaparız. Asla ve asla kanun dışı bir şey olmaz." dedi.