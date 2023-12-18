Adana'da sahte patlayıcı düzeneğiyle soygun girişimi Adana'nın Kozan ilçesinde, üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ederek soygun girişiminde bulunan kişi, kuyumcunun panik butonuna basmasıyla kaçtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ederek soygun girişiminde bulunan kişi, kuyumcunun panik butonuna basmasıyla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sırkıntı Caddesi'nde E.Y'ye ait kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve kapüşonlu bir kişi, üzerinde patlayıcı düzeneği bulunduğunu öne sürdü.

Şüphelinin altınları istemesi üzerine kuyumcu E.Y, panik butonuna basarak yardım istedi.

Kuyumcunun panik butonuna basması sonucu şüpheli, üzerindeki düzeneği sokağa atarak kaçtı.

Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği fünyeyle patlattı. Düzeneğin sahte olduğu belirlendi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.