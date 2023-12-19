Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak tabanca imalatı yapıldığını belirlediği iki eve operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca ve otomatik tüfek ile 50 tabanca gövdesi, 20 şarjör, 143 mermi, 50 icra yayı, 49 icra mili, 13 namlu ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan L.O, S.Ç. ve M.U, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Adana'da sahte patlayıcı düzeneğiyle soygun girişimi
        Adana'da sahte patlayıcı düzeneğiyle soygun girişimi
        Adana'da yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron ele geçirildi
        Adana'da yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron ele geçirildi
        Elinde bomba olduğunu söyleyerek kuyumcuyu soymaya kalktı, ateş edilince ka...
        Elinde bomba olduğunu söyleyerek kuyumcuyu soymaya kalktı, ateş edilince ka...
        CHP'den Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona tepki
        CHP'den Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona tepki
        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu (2)
        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu (2)
        Kozan'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Kozan'da 5 firari hükümlü yakalandı