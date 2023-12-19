Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak tabanca imalatı yapıldığını belirlediği iki eve operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca ve otomatik tüfek ile 50 tabanca gövdesi, 20 şarjör, 143 mermi, 50 icra yayı, 49 icra mili, 13 namlu ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan L.O, S.Ç. ve M.U, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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