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        Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:44
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        Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        Adana'da 21 milyon 252 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerlerindeki aramalarda, 1 milyon 532 bini tütün doldurulmuş kaçak 21 milyon 252 bin makaron ve mükerrer olduğu tespit edilen 62 bin 500 TPDK bandrolü ele geçirildi.

        Bunun üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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