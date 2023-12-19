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        Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan getirildi

        Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:23
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        Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan getirildi
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        Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan atandı.

        İl Başkanlığına atanan Karaoğlan, düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

        Karaoğlan, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinden gideceğini belirtti.

        Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman'a teşekkür eden Karaoğlan, "Davamızda, birlik ve beraberliğimizi korumak, büyütmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

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